Нацбатальон ВСУ «Айдар» потерял половину бойцов при боях за Зайцево в ДНР
В Минобороны России сообщили о ликвидации половины бойцов "Айдара" в боях за Зайцево в Донецкой области.
Днём 18 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что бойцы армии РФ вступили в бой с украинским национальным батальоном "Айдар" возле города Зайцево в ДНР.
По данным Конашенкова, в результате боёв за Зайцево украинский нацбатальон "Айдар" потерял более половины личного состава и отступил в связи с невозможностью продолжать бой.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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