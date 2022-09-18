Нацбатальон ВСУ «Айдар» потерял половину бойцов при боях за Зайцево в ДНР

В Минобороны России сообщили о ликвидации половины бойцов "Айдара" в боях за Зайцево в Донецкой области.

Днём 18 сентября официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, в рамках которого сообщил, что бойцы армии РФ вступили в бой с украинским национальным батальоном "Айдар" возле города Зайцево в ДНР.

По данным Конашенкова, в результате боёв за Зайцево украинский нацбатальон "Айдар" потерял более половины личного состава и отступил в связи с невозможностью продолжать бой.