ВКС России ликвидировали 150 бойцов ВСУ возле Харькова и Херсона
Военно-космические войска России поразили пункты расположения украинских солдат в Херсонской и Харьковской областях.
Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские Военно-космические силы с применением высокоточного оружия нанесли удары по пунктам дислокации 14-ой, 63-ей бригады ВСУ и третьего украинского батальона недалеко от Херсона и Харькова.
В результате прицельных попаданий российских ракет ВКС России ликвидировали свыше 150 украинских солдат и 17 единиц бронированной техники ВСУ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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