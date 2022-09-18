ВКС России ликвидировали 150 бойцов ВСУ возле Харькова и Херсона

Военно-космические войска России поразили пункты расположения украинских солдат в Херсонской и Харьковской областях.

Генерал-лейтенант армии России Игорь Конашенков провёл брифинг Минобороны РФ, в рамках которого сообщил, что российские Военно-космические силы с применением высокоточного оружия нанесли удары по пунктам дислокации 14-ой, 63-ей бригады ВСУ и третьего украинского батальона недалеко от Херсона и Харькова.

В результате прицельных попаданий российских ракет ВКС России ликвидировали свыше 150 украинских солдат и 17 единиц бронированной техники ВСУ.