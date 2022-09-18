МО РФ: ВСУ безуспешно наступают на Херсон по Николаево-Криворожскому направлению
Пресс-служба Минобороны России сообщила о неудачном наступлении украинской армии на Херсон.
Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что украинские войска не оставляют безуспешных попыток наступать на Херсонскую область по Николаево-Криворожскому направлению, однако все атаки ВСУ отбиваются российскими вооружёнными силами.
По словам Конашенкова, солдаты армии Украины попытались осуществить прорыв линии разграничения в некоторых деревнях Херсонской области, однако понесли потери и отступили.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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