Пресс-служба Минобороны России сообщила о неудачном наступлении украинской армии на Херсон.

Пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщает, что украинские войска не оставляют безуспешных попыток наступать на Херсонскую область по Николаево-Криворожскому направлению, однако все атаки ВСУ отбиваются российскими вооружёнными силами.

По словам Конашенкова, солдаты армии Украины попытались осуществить прорыв линии разграничения в некоторых деревнях Херсонской области, однако понесли потери и отступили.