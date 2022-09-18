Минобороны РФ: нацбатальон «Айдар» потерял более половины личного состава в районе Зайцево

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что украинский нацбатальон «Айдар» потерял свыше половины личного состава в районе Зайцево.

18 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства рассказал, что российские военные уничтожили свыше половины личного состава украинского нацформирования «Айдар» в районе Зайцево в ДНР.

Конашенков добавил, что командование Вооружённых сил Украины приняло решение о перераспределении уцелевшей части бойцов «Айдара» из района посёлка Зайцево в город Часовой Яр для продолжения участия в боевых действиях.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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