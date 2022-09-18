ВКС России уничтожили 100 солдат 65-й механизированной бригады ВСУ в Запорожской области
В Минобороне РФ заявили о поражении российской авиацией подразделений 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Кирово.
В воскресенье, 18 сентября 2022 года, в ходе утреннего брифинга Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о поражении подразделений 65-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области.
Конашенков уточнил, что в результате высокоточных ударов российских воздушно-космических сил в районе села Кирово потери 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составили около ста бойцов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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