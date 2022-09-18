ВСУ нанесли удар из американской РСЗО HIMARS по пятиэтажке в Куйбышево

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов заявил об обстреле украинскими военными 5-этажного дома в Куйбышево.

18 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале заявил подписчикам, что украинские военнослужащие нанесли удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS по пятиэтажному дому в посёлке городского типа Куйбышево.

Рогов утверждает, что данный обстрел, в ходе которого ВСУ выпустили шесть ракет, является очередным доказательством того, что киевский режим мстит мирным жителям за их «свободный выбор».