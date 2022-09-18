Пугачёва просит Минюст РФ включить её в список иноагентов вслед за Галкиным
В воскресенье народная артистка РФ Алла Пугачёва выступила с призывом внести её в список иноагентов.
Днём воскресенья Алла Пугачёва опубликовала своё обращение к представителям Министерства юстиции Российской Федерации с призывом внести её в перечень лиц, являющихся иноагентами. Пугачёва напомнила, что несколькими днями ранее туда был внесён её муж Максим Галкин, который неоднократно осуждал решение Владимира Путина о начале специальной военной операции.
Алла Пугачёва утверждает, что Галкин выражал своё мнение искренне и без оплаты от зарубежных спецслужб, и она солидарна с позицией своего супруга, поскольку не согласна с проведением СВО в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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