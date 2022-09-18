МИД Румынии осудил идею экс-главы МВД разделить территории Украины
Пресс-служба румынского МИДа утверждает, что ведомство не разделяет позицию бывшего главы МВД Румынии Андрея Марги, призвавшего Украину отдать часть своих земель четырём другим странам.
18 сентября Министерство иностранных дел Румынии опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что позиция страны не совпадает с мнением экс-министра внутренних дел Румынии Андрея Марги, заявившего, что территории Украины должны быть поделены между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией.
По данным румынского МИДа, позиция Марги входит в глубокую конфронтацию с официальным мнением местной власти, поскольку Румыния всецело поддерживает неделимость территорий Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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