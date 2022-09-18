Минобороны Германии: Берлин пока не будет поставлять танки Украине

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила о нежелании бундесвера поставлять свои танки Киеву.

Вечером воскресенья министр обороны Германии Кристина Ламбрехт публично заявила, что ФРГ пока не станет отправлять свои танки на помощь Украине. По словам Ламбрехт, это станет возможно лишь после того, как соответствующую технику Киеву отправят ключевые партнёры Германии по НАТО.

Вместе с тем российский журналист Александр Коц уверен, что Берлин всё же может отправить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.