Фермеры в Европе возмущены притоком украинской сельхозпродукции на рынки

Европейские производители продуктов питания негативно реагируют на поставки украинских пшеницы и кукурузы

Как сообщает авторитетное американское издание The Wall Street Journal, причина кроется в снятии квот и снижении тарифов на экспорт сельхозпродукции из Украины в страны Евросоюза.

В результате цены на украинские продукты порой значительно ниже товаров европейских производителей.

Английское ценовое агентство Argus сообщает, что пшеница и кукуруза из Украины стоили на начало осени 272 доллара и 251 доллар за одну тонну.

Эти же позиции от европейских фермеров — 324 и 307 долларов.

В мировых СМИ и из уст политиков и экономистов неоднократно звучали слова о грядущем планетарном продовольственном кризисе.

Тем временем, украинское зерно идёт не нуждающимся в нем странам прежде всего Африки, а оказывается на рынках Европы.

Возможно это начало так называемой «войны за продовольствие».