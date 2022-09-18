Фермеры в Европе возмущены притоком украинской сельхозпродукции на рынки
Европейские производители продуктов питания негативно реагируют на поставки украинских пшеницы и кукурузы
Как сообщает авторитетное американское издание The Wall Street Journal, причина кроется в снятии квот и снижении тарифов на экспорт сельхозпродукции из Украины в страны Евросоюза.
В результате цены на украинские продукты порой значительно ниже товаров европейских производителей.
Английское ценовое агентство Argus сообщает, что пшеница и кукуруза из Украины стоили на начало осени 272 доллара и 251 доллар за одну тонну.
Эти же позиции от европейских фермеров — 324 и 307 долларов.
В мировых СМИ и из уст политиков и экономистов неоднократно звучали слова о грядущем планетарном продовольственном кризисе.
Тем временем, украинское зерно идёт не нуждающимся в нем странам прежде всего Африки, а оказывается на рынках Европы.
Возможно это начало так называемой «войны за продовольствие».
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
ВВС: Польша начала принудительную высылку граждан России
Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS пятиэтажный дом в Куйбышево на Запорожье
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
В Кишинёве протестующие требуют отставки президента Майи Санду
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина