В Евросоюзе объяснили, почему не хотят перечислять деньги Венгрии

Впервые в истории Евросоюза законодательный орган блока из 27 государств рекомендовал приостановить финансирование одной из стран. Речь идет о Венгрии.

Комиссар ЕС по бюджету Йоханнес Хан заявил, что в случае перечисления денег Венгрии нельзя быть уверенными в достаточной защите бюджета.

Он указал на основные нарушения: слабые гарантии в случае конфликта интересов, проблемы с законами о госзакупках, коррупция, неэффективное судебное преследование.

В 2018 году расследование агентства Reuters показало, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан направляет средства, предоставленные ЕС на развитие, своим друзьям и семье.

По информации правозащитных организаций, эти действия практика существенно обогатили его ближайшее окружение и помогли Орбану сохранить власть.

Данные органа Евросоюза по борьбе с мошенничеством OLAF, в Венгрии в 2015-2019 годах выявлены нарушения примерно в 4% расходования средств ЕС. Это худший показатель в Евросоюзе.

Не добавляют доверия к Орбану и его последние высказывания по поводу ситуации на Украине, в том числе призывы к отмене санкций против России.

В результате Венгрия может недополучить 7,5 млрд евро, что составляет 5% ожидаемого ВВП страны в 2022 году. Страны ЕС примут окончательное решение в течение трех месяцев.