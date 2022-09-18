Алла Пугачева попросила внести ее в список иноагентов из солидарности с мужем
Российская эстрадная исполнительница Алла Пугачева, опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к Министерству юстиций Российской Федерации с просьбой признать ее иностранным агентом.
Примадонна написала, что просит зачислить ее в ряды иностранных агентов «любимой страны, ибо солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим родине процветания».
Алла Пугачева также отметила, что Максим Галкин желает мира в стране и свободы слова. Она призвала не утяжелять жизнь российских граждан иллюзорными целями. Ранее стало известно, что в российский реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, был внесен муж Пугачевой, артист Галкин.
Министерство юстиций Российской Федерации пояснило свое решение тем, что Галкина и его деятельность финансирует Украины. Основанием для включения в перечень иноагентов послужило «осуществление политической деятельности». Галкин отреагировал на внесение его в реестр фразой «иноагент, так иноагент».
Он также отметил, что более 10 лет не давал концертов в Украине и не получал от украинской стороны никаких денежных средств. Галкин подчеркнул, что «не занимался торговлей совестью и не будет отказываться от свободы слова и своего права на труд, прописанных в Конституции России».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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