Business Insider: войска РФ продолжат наступать в Донбассе не считая потерь

Издание Business Insider утверждает, что российская спецоперация не прекратится до достижения всех целей, поставле

В воскресенье вечером зарубежная газета Business Insider сообщила, что аналитики издания прогнозируют непрекращение российской СВО на территории Донбасс до момента достижения всех целей, поставленных Владимиром Путиным в качестве верховного главнокомандующего ВС России.

По мнению экспертов Business Insider, в ходе наступательной операции на Донбассе Россия не будет считаться с собственными потерями, пока не ликвидирует всю военную инфраструктуру ВСУ в регионе.