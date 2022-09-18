Business Insider: войска РФ продолжат наступать в Донбассе не считая потерь

Издание Business Insider утверждает, что российская спецоперация не прекратится до достижения всех целей, поставле

В воскресенье вечером зарубежная газета Business Insider сообщила, что аналитики издания прогнозируют непрекращение российской СВО на территории Донбасс до момента достижения всех целей, поставленных Владимиром Путиным в качестве верховного главнокомандующего ВС России.

По мнению экспертов Business Insider, в ходе наступательной операции на Донбассе Россия не будет считаться с собственными потерями, пока не ликвидирует всю военную инфраструктуру ВСУ в регионе.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















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