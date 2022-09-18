Рогов: ВСУ обстреляли из HIMARS пятиэтажный дом в Куйбышево на Запорожье

Представитель совета при администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинские войска обстреляли многоквартирный дом в Куйбышево.

Вечером 18 сентября глава совета ВГА Запорожья Владимир Рогов опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что вооружённые силы Украины обстреляли жилой пятиэтажный дом в Куйбышеве, выпустив по зданию шесть ракет из реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.

По словам Рогова, ранее ВСУ уже обстреливали Куйбышево из HIMARS, выпустив три снаряда по посёлку 26 августа, что привело к гибели пяти местных жителей.