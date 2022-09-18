Добывающие компании из США не защитят Евросоюз от энергетического кризиса

Американские производители сланцевых нефти и газа не смогут увеличить добычу настолько, чтобы помочь Европе решить проблему с энергоресурсами этой зимой.

"США не могут резко увеличить добычу. Нынешний объем производства - это то, что есть", - говорит Уил Ванло, глава фонда прямых инвестиций Quantum Energy Partners, одного из крупнейших инвесторов в сланцевый сектор.

"Спасения не будет, - добавил Ванло. - Ни со стороны нефти, ни со стороны газа".

Снижение цен на нефть в последнее время скорее всего временное, считает большинство экспертов.

Грядущее эмбарго на закупку российской нефти может взвинтить цены выше $120 за баррель.

Объемы поставок нефти и сжиженного природного газа из США в Евросоюз сегодня уже близки к максимумам.

Главный исполнительный директор Pioneer Natural Resources Co. Скотт Шеффилд на вопрос об увеличении добычи газа и нефти заявил: "Нет, я не думаю, что это произойдет".

"Мы не вводим в строй новые буровые установки, и я не вижу, чтобы кто-другой делал это", — добавил он.