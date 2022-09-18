Шестеро несовершеннолетних госпитализированы после дорожной аварии в Москве

Результатом столкновения двух легковых машин в столице России стала госпитализация нескольких детей

«На СВХ в районе Лосиноостровской улицы водитель автомобиля "БМВ" из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем "Форд", остановившемся на проезжей части из-за поломки», —говорится в телеграмм-канале прокуратуры Москвы.

По словам водителя автомобиля "БМВ", он не заметил впередистоящее транспортное средство, что и привело к аварии и травмам детей.

По данным прокуратуры, в салоне второй машины женщина перевозила несовершеннолетних детей в возрасте от 6 до 13 лет.

Все шестеро пострадавших госпитализированы в медучреждения города.

По факту ДТП прокуратурой проводится административное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке затрудненно.