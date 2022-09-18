Жители Евросоюза не в состоянии оплачивать счета за энергоресурсы

Вице-премьер России Александр Новак прокомментировал положение дел у простых европейцев.

«Счета приходят за коммунальные услуги, за газ, которые потребители просто не могут оплачивать, этот кризис только нарастает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

«Можно что угодно советовать, но от этого легче не станет», – добавил вице-премьер в ответ на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке счетов за газ и свет в Россию.

«Там их место, там их происхождение», – сказала глава Еврокомиссии.

Как подчеркивал ранее Владимир Путин, европейские политики всеми силами стараются переложить ответственность на энергокризис на Россию.

На самом деле многие забывают, что одна из главных причин чрезмерное увлечение «зеленой» энергетикой.

Отказ от развития атомного сектора и закрытие существующих станций, работающих на ядерном топливе и угле.