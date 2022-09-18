Секретные переговоры СССР и Германии в ноябре 1940 года: о чем не смогли договориться Гитлер и Молотов

Улицы Берлина в начале второй декады ноября 1940 года пестрели красными флагами с изображением серпа и молота. Ждали высокого гостя, главу правительства дружественного Советского Союза.

И Вячеслав Молотов 12 ноября прибыл в германскую столицу на переговоры с Гитлером. Сами переговоры длились 2 дня, но, по меткому выражению писателя Пикуля, были больше похожи на разговор 2 глухих, чем на конструктивный диалог.

Гитлер напрямую предложил Москве присоединиться к оси Рим-Берлин-Токио, он указывал, что после разгрома Англии ее колонии останутся бесхозными и предлагал направить усилия СССР на захват Индии. Это дало бы Советскому Союзу незамерзающие порты. Такая идея Молотова не интересовала.

Номинальный глава СССР требовал признания Финляндии зоной советского влияния, Гитлер не возражал, но просил отложить эту агрессию до окончательного разгрома Англии. Вячеслав Михалыч ждать не желал.

А еще СССР требовал создание военных баз в Юго-Восточной Европе, свободный проход через Проливы в Средиземное море и признание особых интересов в Турции, Румынии и Болгарии. И контроль над Ираном.

Договориться ни по одному пункту не удалось.