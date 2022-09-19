Российский паспорт, как волчий билет: Литва, Латвия, Эстония, Польша больше не пустят к себе граждан РФ

Запрет на въезд относится и к тем, кто получил шенгенские визы в других государствах Евросоюза. Ограничения начинают действовать в полночь с понедельника на вторник.

Теперь туристы из России не смогут попасть в четыре страны Европы. Исключения будут сделаны для людей, желающих посетить родственников или лиц, с которыми у них есть общие несовершеннолетние дети.

Также ограничения снимаются для дипломатов, граждан с рабочими или учебными визами, для служащих в сфере международных перевозок.

Прибалтика и Польша смогут сделать исключения и для лиц, которые согласятся явно подтвердить свою антироссийскую гражданскую позицию.

Ранее, 12 сентября, Еврокомиссия "заморозила" соглашение об упрощении визового режима с Россией.

И вот сейчас четыре страны Евросоюза - Польша, Литва, Латвия, Эстония - договорились между собой с 19 сентября ввести общий запрет для въезда российских граждан на свою территорию.

Кстати, с недавнего времени россиянам придется платить за визу в Швейцарию уже не 35 евро, а все 80.