Лобода вышла на связь после появления информации о покушении на неё

Украинская артистка Светлана Лобода, широко известная в РФ, опровергла слухи о том, что на неё напали и пытались убить.

Украинская исполнительница Светлана Лобода вышла на связь после появившихся сведений о том, что на неё совершено покушение на убийство на территории Латвии. Эту информацию сообщает издание "StarHit".

Ранее появилась информация, что Лободу пытались убить, совершив на неё нападение. Аноним утверждал, что известная в России артистка получила огромное количество травм и доставлена в реанимацию.

Светлана поспешила отреагировать на недостоверные сведения в своих социальных сетях, назвав их фейком. Певица поведала, что в тот день её не было в Латвии, так как она выступала с концертом в Казахстане.

Лобода заверила встревоженных поклонников, что в Прибалтийском государстве такие события не происходят.

Знаменитость продолжает открыто выражать поддержку своей родине. После её нелестных высказываний о действиях российских властей звезде сцены запрещено пересекать границу России в течение последующих 50 лет.