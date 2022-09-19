Лобода вышла на связь после появления информации о покушении на неё
Украинская артистка Светлана Лобода, широко известная в РФ, опровергла слухи о том, что на неё напали и пытались убить.
Украинская исполнительница Светлана Лобода вышла на связь после появившихся сведений о том, что на неё совершено покушение на убийство на территории Латвии. Эту информацию сообщает издание "StarHit".
Ранее появилась информация, что Лободу пытались убить, совершив на неё нападение. Аноним утверждал, что известная в России артистка получила огромное количество травм и доставлена в реанимацию.
Светлана поспешила отреагировать на недостоверные сведения в своих социальных сетях, назвав их фейком. Певица поведала, что в тот день её не было в Латвии, так как она выступала с концертом в Казахстане.
Лобода заверила встревоженных поклонников, что в Прибалтийском государстве такие события не происходят.
Знаменитость продолжает открыто выражать поддержку своей родине. После её нелестных высказываний о действиях российских властей звезде сцены запрещено пересекать границу России в течение последующих 50 лет.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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