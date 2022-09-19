Ангелина Мясоедова- новая мисс фестиваля "Молодежь- за Союзное государство"

Участница шоу-балета "Сенсация" из Витебска Ангелина Мясоедова стала новой мисс фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".

Участница шоу-балета "Сенсация" из Витебска Ангелина Мясоедова стала новой мисс фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".

Конкурс состоял из нескольких блоков, первым из которых по традиции была визитка (самопредставление).

Также конкурсантки отвечали на интересные вопросы, пели и раскрывали многие другие грани своего таланта.

А между конкурсами, по сложившейся традиции, были танцевальные и концертные номера.

Также зрителям было показано видео, предварительно записанное с участницами, на тему "15 причин был счастливой".

У каждой из участниц в зале присутствовала группа поддержки, иногда их кричалки сливались в настолько мощный хор, который, по мнению ведущих, оказывался намного более мощным, чем хор болельщиков на стадионе, расположенном прямо за окнами гостиницы, в которой проходило мероприятие.