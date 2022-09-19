Ангелина Мясоедова- новая мисс фестиваля "Молодежь- за Союзное государство"
Участница шоу-балета "Сенсация" из Витебска Ангелина Мясоедова стала новой мисс фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".
Участница шоу-балета "Сенсация" из Витебска Ангелина Мясоедова стала новой мисс фестиваля "Молодежь - за Союзное государство".
Конкурс состоял из нескольких блоков, первым из которых по традиции была визитка (самопредставление).
Также конкурсантки отвечали на интересные вопросы, пели и раскрывали многие другие грани своего таланта.
А между конкурсами, по сложившейся традиции, были танцевальные и концертные номера.
Также зрителям было показано видео, предварительно записанное с участницами, на тему "15 причин был счастливой".
У каждой из участниц в зале присутствовала группа поддержки, иногда их кричалки сливались в настолько мощный хор, который, по мнению ведущих, оказывался намного более мощным, чем хор болельщиков на стадионе, расположенном прямо за окнами гостиницы, в которой проходило мероприятие.
Опубликовано: Герман Напольский
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине
Москва и Пекин обеспокоены эскалацией напряженности в АТР из-за вмешательства США
Трамп: власти Германии потеряют страну без энергоносителей из России
Германия намерена пересмотреть границы при продолжении требований репараций от Польши
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина