Германия намерена пересмотреть границы при продолжении требований репараций от Польши

После новых требований от Польши по возмещению ущерба, нанесенного во время Второй Мировой войны, отношения с Германией и другими соседями по Евросоюзу начали обостряться.

Немецкая сторона «не поняла» достаточно наглых требований Польши и, прямо заявила, что при продолжении данной дискуссии может поднять вопрос о пересмотре границ, установленных после 1945 года. Об этом сказали не рядовые члены правительства, а сам канцлер ФРГ Олаф Шольц экс-премьер-министру Польши Дональду Туску.

Шольц подчеркнул, что Германия считает крайне важными соглашения о нерушимости границ, однако, если вопрос стоит о возмещении ущерба, который давно решен, то ему бы «очень не хотелось, чтобы некоторые люди начали рыться в исторических книгах для внесения ревизионистских изменений». Заявление Шольца вызвала много шума в польских властях, которые «запели старую песню» от ответственности Германии.

За шумом последовали конкретные шаги Польши по накаливанию отношений. Так, с 1 октября 2022 года польский порт в городе Дарлово больше не будет принимать немецкие суда. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик заявил, что порт перестанет принимать все грузы за исключением тех, которые ведут в Польшу. При этом и в «польском списке» есть исключения — везти должны энергоносители или фармацевтику, остальные немецкие груза Польша также не будет принимать.

Среди немецких политиков также набирают обороты речи, что Польша до начала Второй Мировой войны поссорилась практически со всеми соседями (в том числе и не обращала внимание на призывы помощи от Чехословакии). Да и в принципе до вторжения немцев (осени 1939 года) фактически оставалась союзником Германии.