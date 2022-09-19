Москва и Пекин обеспокоены эскалацией напряженности в АТР из-за вмешательства США

Глава Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев заявил, что Москва и Пекин серьезно обеспокоены вмешательством США в дела Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Николай Патрушев сделал совместное заявление с членом политического бюро Центрального комитета коммунистической партии Китая Яном Цзечи. Они выразили обеспокоенность эскалацией напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) из-за вмешательства США и их союзников.

Глава российского Совбеза заявил, что в Москва рассматривает афганскую проблематику, а также военно-политическую ситуацию в АТР, в том числе и обстановку на Корейском полуострове и вокруг Тайваня. По мнению российской стороны, эскалация напряженности в регионе происходит по вине США.

Ян Цезии добавил, что на регион оказывают давление не только американская сторона, но и союзники Вашингтона. Если не принять решительные меры, обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет только продолжать накаляться.

Ранее Патрушев сообщил, что российская и китайская стороны выступают за создание справедливого миропорядка. Он напомнил слова президента России о том, что принципы однополярного мира уходят в далекое прошлое и каждое отдельное государство должно самостоятельно решать свою судьбу.