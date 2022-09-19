Путин шокировал всех своей реакцией на приветствие представителя Эрдогана
Российский президент продемонстрировал запоминающуюся реакцию на приветствие представителя Турции.
Президент Российской Федерации Владимир Путин запомнился достаточно живым поведением во время встречи с представителями Турции.
Пока Путин ждал представителя турецкого главы государства, то заметил, как тот необычно приветствует присутствующих.
Сам же российский президент достаточно живо и интересно отреагировал на происходящее.
Затем Владимир Путин на английском языке задал вопрос: "What is it?". В переводе на русский это означает "Что это такое?".
Видео запоминающегося поведения российского президента опубликовало издание "Московский Комсомолец".
Опубликовано: Николай Скира
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