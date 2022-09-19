Байден опозорился, рассмеявшись на похоронах Елизаветы II
Президент США Джо Байден рассмеялся во время траурной церемонии в Великобритании.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден присутствовал на траурной церемонии по королеве Великобритании Елизавете II.
Сначала кортеж главы Вашингтона и его супруги задержался на некоторое время из-за пробки.
Это стало меньшим из всего, что произошло в это время. На одной из фотографии Джо Байден смеется, пока все скорбят по королеве.
Опубликовано: Николай Скира
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