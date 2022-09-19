Песков: претензии на Крым и российскую территорию получат должный ответ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Крым является неотъемлемой частью России и, все претензии на полуостров и другие российские территории, получат должный ответ.

Российские чиновники и политики неоднократно заявляли, что Крым — субъект Российской Федерации. Полуостров вошел в состав России по итогам референдума, где большинство жителей проголосовали «за». Любые территориальные претензии на Крым с 2014 года являются незаконными.

Заявление Дмитрия Пескова в очередной раз подтвердила приверженность России защищать Крым после того, как советник офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «жителей оккупированных территорий, включая полуостров Крым, готовиться к предстоящей деоккупации регионов».

Глава парламента Крыма Владимир Константинов, комментируя высказывания Подоляка, посоветовал правительству Украины «готовить себе эвакуационные маршруты». Он напомнил, что Крым стал российским и воссоединился с РФ после референдума в марте 2014 года.

Российская сторона считает Крым субъектом Российской Федерации и будет рассматривать любые территориальные претензии на полуостров, как нападение на суверенитет и территориальную целостность страны. При этом украинские власти неоднократно заявлили, что намерены вернуть Крым под свой контроль.