ВКС России уничтожили более 200 украинских солдат в ДНР

В Минобороны РФ рассказали об уничтожении российской авиацией более чем 200 бойцов ВСУ в населённых пунктах ДНР.

19 сентября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские воздушно-космические силы нанесли несколько высокоточных ударов по позициям 53-й, 58-й, 93-й механизированных бригад ВСУ близ Торецка, Зайцево, Николаевки, а также  80-й отдельной десантно-штурмовой бригады противника в районе Северска ДНР.

Конашенков отметил, что в результате поражения скоплений вышеуказанных 4 украинских бригад потери личного состава ВСУ превысили 200 военнослужащих, а также не менее 11 единиц бронетехники.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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