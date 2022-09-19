Минобороны РФ: ВКС России уничтожили цеха на заводе «Искра» в Запорожье
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил об успешном уничтожении российскими лётчиками цехов на заводе «Искра» в Запорожье.
19 сентября официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил об уничтожении служащими воздушно-космических сил РФ цехов машиностроительного завода «Искра» в Запорожье.
Отмечается, что на запорожском заводе «Искра» ВСУ проводили техническое облуживание американских реактивных установок залпового огня HIMARS, которые украинская стороны часто использует для обстрелов населённых пунктов республик Донбасса.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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