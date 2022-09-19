Скандал в ЕС: Польша требует от Германии объяснений фразы Шольца о «пересмотре границ»

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох потребовал от ФРГ пояснений, по поводу высказывания федерального канцлера Олафа Шольца о «пересмотре границ».

Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши потребовал от Германии объяснений, по поводу высказывания Олафа Шольца о «пересмотре границ». На церемонии вручения премии М100 немецкий федеральный канцлер заявил о "ревизионистских изменениях границ".

Польские медиа отреагировали на это высказывание мнением о том, что Олаф Шольц таким образом ответил на требования Варшавы о выплате репараций за ущерб, который Германия нанесла стране во время Второй Мировой войны. 

Солох заявил, что фраза действительно не случайна и потребовал от Шольца «глубоко поясняющих комментариев».

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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