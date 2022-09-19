Спасение миллионов людей посредством плесени: открытие Александра Флеминга
В 1928 году Александра Флеминга больше всего интересовала борьба организма человека с инфекциями, которые распространяются бактериями.
К моменту важнейшего открытия эксперименты длились уже несколько лет, и явного прорыва не намечалось. Однако случай, этот Бог-изобретатель, перевернул все кверху дыбом.
Как-то ученый заметил, что одна из чашек, содержащая бактерии, оказалась покрыта плесенью. Плесень была вполне обыкновенная: Penicillium. Обычный ученый смыл бы плесень, да и дело с концом. Но Флеминг решил посмотреть чашку под микроскопом.
Он обнаружил практически полное отсутствие бактерий и понял, что именно плесень их убила, благодаря некоему выделенному ей веществу. Вещество убившее стафилококк удалось выделить, так был открыт пенициллин, спасший впоследствии многие миллионы жизней.
Опубликовано: Staalker
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