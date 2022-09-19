Евростат: произошло сильнейшее подорожание хлеба за всю историю ЕС

По данным Европейского статистического агенства (Евростат), в странах Европейского союза (ЕС) произошло сильнейшее подорожание хлеба за всю историю наблюдений.

Так, осенью 2022 года рост стоимости хлеба составил 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме хлеба, подорожали мясо, овощи и другие продукты питания. По данным Евростата, больше всего подорожали кулинарные масла и жиры.

В Европейском союзе считают, что сильнейшее подорожание продуктов питания частично связано со специальной военной операцией России в Украине, так как были нарушены логистические цепочки поставок. При этом, речь идет не только о самих продуктах питания, но и компонентов для их изготовления.

Для сравнения за весь 2021 год стоимость хлеба в Европейском союзе (и только в отдельных странах) выросла не более, чем на 3%. В тоже время только за конец лета-начало осени 2022 года стоимость хлеба поднялась на 18% практически во всех странах ЕС без исключения.

Евростат сообщает, что стоимость хлеба в еврозоне продолжает расти (от 3% ежемесячно). В значительной степени это связано также с ростом инфляции, хотя спрос на хлебобулочную продукцию вырос максимум на 10% и только в отдельных регионах ЕС.