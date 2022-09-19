DWN: в мире зафиксирован резкий спрос на российские бриллианты несмотря на санкции

Авторитетное издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщает, что после введения американских санкций против России, в мире резко вырос спрос на российские драгоценные металлы.

После введения американских санкций против России из-за украинского кризиса, сделки по продажам российских алмазов заморозили. Однако по состоянию на конец августа-начало сентября 2022 года, продажи российских бриллиантов (и других драгоценных металлов) не просто восстановились, но и показали небывалый рост.

В частности, ряд компаний из Бельгии и Индии решили не отказываться от недорогих драгоценных камней из России, однако не могут напрямую заключать контракты с российскими экспортерами. Формально, они не ведут бизнес с Россией, однако покупают драгоценности через другие рынки, где российские бриллианты есть в открытом доступе.

Другой вопрос в США, где такие ювелирные производители Tiffany и Signet Jewelers реально и полностью отказались от сотрудничества с Россией. Российский экспортер АЛРОС может лишиться из-за этого около 50% продаж. Тем не менее, пока ситуация складывается так, что спрос на российские бриллианты в мире не просто не останавливается, а растет.

С другой стороны, отказаться от бриллиантов «из определенного региона» — задача не из простых. Дело в том, что как только драгоценные камни попадают, например, в цепочку или кольцо, отследить их происхождение практически невозможно — они продаются в одинаковых упаковках, одинаковой величины. Да и в целом при поставках камни могут перемешивать, так как это не противозаконно.