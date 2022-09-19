Министр культуры СССР Екатерина Фурцева и ее неприязнь к некоторым советским артистам

Екатерина Фурцева, будучи на высоком посту министра культуры, негативно повлияла на жизнь и карьеру некоторых советских артистов.

Екатерина Фурцева была амбициозным человеком и министром, и в желании улучшить положение в советской культуре на всех уровнях, поломала судьбы и карьеры многих одаренных и талантливых личностей в различных областях искусства. Мы расскажем, кто и каким образом пострадал от ее неумеренных амбиций.

Певица Тамара Миансарова в наибольшей степени известна зрителю своим сверхпопулярным хитом Черный кот. Ее слава выходила за рамки Советского союза. Исполнительницу часто даже сравнивали с Эдит Пиаф. Она была привлекательна, популярна, имела успех у противоположного пола, и не совсем соответствовала тому образу советской певицы, который позиционировала идеология в то время. Это и не нравилось всесильному министру культуры.

Екатерина Фурцева обвинила ее в распространении чуждых капиталистических настроений, и ввела запрет на исполнение самых популярных ее песен. В итоге Миансаровой пришлось покинуть столицу, и работать в филармонии в провинции. Вернуться она смогла только после смерти Фурцевой, но время популярности было безвозвратно упущено.

Пострадал от политики уравниловки Фурцевой и Валерий Ободзинский, ведь все должны быть равны, никаких звезд на эстраде. Наведавшись с проверкой на завод пластинок, она обнаружила, что записи с его песнями изготавливаются невероятными тиражами, более четырнадцати миллионов, и тут же запретила их продажу.

А Валерию Ободзинскому было запрещено выступать на крупных концертных площадках. От этого артист впал в депрессию, стал пить, лишился семьи. Ему приходилось подрабатывать даже сторожем, чтобы выжить. В итоге он скончался в возрасте пятидесяти пяти лет.

А вот Клавдия Шульженко была наказана за то, что не стала дожидаться опоздавшую Фурцеву на приеме. Серьезного ущерба ее карьере министр не нанесла, поскольку певицу любили и в госаппарате, но все же крови попортила немало. Сначала она добилась, чтобы за ее выступления ей платили по минимуму, а потом убрала ее имя из очереди на получение квартиры. По этой причине Клавдии Шульженко долгое время приходилось снимать жилье, что, конечно, было не по статусу, ведь она была без преувеличения всенародно любимой певицей.

Впрочем, вышеперечисленными исполнителями список артистов, которым Екатерина Фурцева подпортила карьеру, не ограничивается. Тех, кто попал в нее немилость, было много больше. В связи с этим некоторые утверждает, что чиновница сделала больше зла, чем добра на своем посту. Но у них есть и оппоненты, защищающие позицию Фурцевой на ее посту, ведь всем угодить невозможно.