Кавказские встречи и тайны Фаины Раневской во времена, когда она жила в Баку

Некоторое время знаменитая актриса Фаина Раневская прожила в Баку, и этот период ее творческой биографии был очень значимым и насыщенным.

Актриса Фаина Раневская считала себя прежде всего театральной актрисой. Ей довелось играть за свою жизнь во многих театрах, как столичных, так и провинциальных. А в 1925-1927 и 1929-1931 годах судьба ее забросила в Баку, город, который в те времена считался одним из культурных центров кавказского региона.

И это сказано не ради красного словца. В бакинские театры билеты раскупались как горячие пирожки, на их подмостках выступала даже американская знаменитость Айседора Дункан, которая жила в этом городе вместе со своим мужем, поэтом Сергеем Есениным.

Первой постановкой, в которой участвовала Раневская, был спектакль Пугачевщина. Постановка была инновационной для того времени, и зрители ее встретили с подлинным восторгом. Этот успех стал одним из факторов, почему Фаина Раневская решила остаться в бакинском театре.

Пьесы, которые там ставились были, что называется, на злобу дня. Фаине не доставалось больших ролей, но даже маленькие она так раскрашивала своим выдающимся талантом, что вскоре завоевала популярность среди зрителей. Даже писатель Самуил Маршак, наслышанный о таланте Фаины Раневской, очень хотел приехать в Баку, чтобы посмотреть на ее в спектакле Наша молодость. Тогда, когда это было сказано Маршак приехать не смог, но позднее все же познакомился и подружился с актрисой на долгие годы.

Там же, в театре в Баку состоялась встреча Фаины Раневской и гениальным Михаилом Жаровым, с которым они впоследствии работали и в кино, и с Владимиром Маяковским. Она вспоминала, что увидела его в гримерке перед началом его творческого вечера. По словам актрисы, ее поразили его невероятно печальные глаза, которые она сравнивала с глазами брошенной хозяевами собаки, но при этом в них светился незаурядный ум и талант.

А еще здесь Фаина нашла потерянную подругу детства Эсфирь Ицкович. Их родители вели общие дела. С тех пор они подружились вновь, и были очень близки, о чем свидетельствует сохранившаяся переписка, насыщенная множеством личных и очень трогательных моментов, которые бывают только между близкими людьми.

После двух сезонов в Баку Раневская сменила его театр на сцены в Сталинграде, Архангельске и Смоленске, но в 1929-м году она снова вернется в гостеприимный теплый Баку, где будет играть еще два сезона, пока в 1931-м окончательно не вернется в столицу, чтобы играть на московских театральных подмостках более тридцати восьми лет.