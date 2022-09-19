В ДНР и ЛНР призвали Пушилина и Пасечника незамедлительно провести референдум
Общественные палаты ДНР и ЛНР призвали глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника незамедлительно провести референдум о вхождении в Россию.
19 сентября Общественные палаты ЛНР и ДНР провели голосование за принятие обращения к главам республик Донбасса и депутатам Народных Советов по вопросу вхождения регионов в состав Российской Федерации, единогласно приняв выдвинутое предложение.
Таким образом, представители Общественных палат ЛНР и ДНР направили своё обращение о немедленном проведении референдума главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, надеясь как можно скорее стать полноправными субъектами РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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