Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке очередной группы добровольцев со всей России для участия в спецоперации.
19 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился со своей аудиторией в Telegram новостью о том, что в Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев, прошедших специальную подготовку в Гудермесе.
Кадыров отметил, что в Чечню каждый день «прибывают по зову сердца достойные сыны из разных регионов России», которые совместно с чеченскими добровольцами отправляются «на борьбу с сатанистами ради благополучия людей» в рамках специальной военной операции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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