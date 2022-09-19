Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об отправке очередной группы добровольцев со всей России для участия в спецоперации.

19 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился со своей аудиторией в Telegram новостью о том, что в Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев, прошедших специальную подготовку в Гудермесе.

Кадыров отметил, что в Чечню каждый день «прибывают по зову сердца достойные сыны из разных регионов России», которые совместно с чеченскими добровольцами отправляются «на борьбу с сатанистами ради благополучия людей» в рамках специальной военной операции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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