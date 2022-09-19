Мудрые и юморные цитаты Фаины Раневской, которые и сегодня не теряют актуальности

Фаина Раневская была не только гениальной актрисой, но еще и умела подмечать тонкие моменты из жизни, и облекать их в остроумные цитаты.

Фаина Раневская с молодости обладала цепким умом, способностью подмечать в окружающей действительности то, чего не видели другие, и совершенно незаурядным чувством юмора. Возможно, именно этот талант позволял актрисе высказывать многое, чего не могли позволить себе другие советские артисты без риска оказаться в немилости у власти.

Впрочем, далеко не все цитаты, которые приписывают ее авторству, принадлежат действительно ей. Некоторые из них принадлежат перу неизвестных авторов, но молва упорно приписывает их Фаине Раневской. Это неудивительно, ведь имя этой легендарной артистки на слуху даже сегодня.

Но все же есть некоторые высказывания, авторство Раневской которых подтверждено доподлинно. Поговорим же о них.

Фаина Раневская не была счастливой в личной жизни, и причину того видела в своей не самой, по ее мнению, привлекательной внешности, насчет чего частенько острила. В юности за ней даже ухаживал молодой человек с единственной целью: познакомиться с ее подругой. О своих личных неудачах актриса отзывалась так. Все, кто меня любили, не нравились мне. А кого любила я, не любили меня. Моя внешность лишила меня личной жизни.

Утверждение, впрочем, довольно спорное, и, скорее всего, личные неудачи актрисы были связаны не с ее обликом, а с жестким, властным и неуживчивым характером, а еще комплексами, которые породил неудачный роман в молодости. Фаина Раневская была жестка и к самой себе, и к другим людям, и не стеснялась высказывать свое мнение. Особенно она не терпела глупых людей.

Из биографии актрисы известно, что в зрелые годы, и до самой смерти она жила одна, за исключением тех трех лет, которые она прожила со своей вернувшейся из Парижа сестрой. Об этом она говорила так. День кончился. Еще один напрасно прожитый день никому не нужной моей жизни.

Но об этих грустных цитатах зрители узнали уже после смерти Фаины Георгиевны. При жизни же она всегда старалась выглядеть оптимистичной, и не жаловалась на судьбу публично. В конце жизни Фаине Раневской помогала по хозяйству нанятая работница, а еще у нее был питомец: дворовой пес, которого она назвала Мальчик, и которому дарила всю свою нерастраченную любовь.

Несмотря на известность, и всенародную любовь, Фаина Раневская признавалась, что тоскует по несыгранным ролям, и не считала свою профессиональную актерскую карьеру в достаточной мере успешной. Кстати, слово играть она не любила, предпочитая не играть, а проживать жизнь персонажа на сцене и на экране.