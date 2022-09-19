Младшая сестра Веры Брежневой Валерия: ее жизнь и отношения с бывшим мужем Александром Цекало

Валерия Галушка не только сестра певицы Веры Брежневой, но еще и бывшая жена другой знаменитости артиста Александра Цекало.

Известность Валерия Галушка в российских масс-медиа получила после того, как стало известно о браке младшей сестры Веры Брежневой с шоуменом Александром Цекало. Их семья длительное время считалась практически образцовой. Они прожили вместе десять лет. В браке у них родилось двое детей: Михаил и Анастасия.

В желтой прессе если и упоминали Валерию Галушко, то только с положительными коннотациями. О ней высказывались как о верной и преданной жене, внимательной матери и хозяйке. И это было не так уж и безосновательно. Девушка сделала все, чтобы ее элитный особняк на Рублевке был уютным для мужа и детей. Виктория даже прошла кулинарные курсы, чтобы самой радовать домочадцев вкусными блюдами.

Но назвать Викторию полностью домашней тоже нельзя. Она открыла бизнес. В ее магазине можно приобрести вещи, которые ранее принадлежали известным личностям. Покупателей было неожиданно много, и это позволило Виктории расширить бизнес.

Тем не менее, эти старания не привели к хэппи-энду. Александр Цекало развелся с Викторией, выселил ее из дома вместе с детьми, чтобы поселиться там с художницей Дариной Эрвин. Цекало же даже запретил произносить детям имя матери при нем.

Что именно произошло между супругами, что привело к такому резкому охлаждению, и даже нетерпимости со стороны Александра, для поклонников продюсера и шоумена остается загадкой. Но то, что конфликт был очень серьезным, не позволившем расстаться полюбовно это очевидно.

Любопытен и тот факт, что Виктория согласилась взять обратно девичью фамилию за серьезную сумму, которую выплатил Цекало. Он категорически не хотел, чтобы бывшая жена носила его фамилию, а Виктория в свою очередь потребовала у него за это деньги. Насчет этичности этого поступка можно спорить, конечно.

Сейчас Александр Цекало живет в Лос-Анджелесе. Дети хоть и нечасто, но приезжают к нему погостить. Шестидесятиоднолетний продюсер нынче обратился к здоровому образу жизни: стал сторонником здорового питания, и завсегдатаем спортивных клубов. А еще он выучил английский, и даже с женой Дариной теперь общается только на нем.

Виктория, которой всего-то исполнилось тридцать семь лет, тоже после развода выглядит похорошевшей. Женщина элегантно одевается, и выглядит умиротворенной и даже счастливой. Скорее всего, это как раз тот случай, когда развод идет бывшим супругам на пользу. Мы практически уверены, что Виктория Галушка еще сумеет построить свое личное счастье.