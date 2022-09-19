Главный немецкий офицер советского экрана: актер Альгимантас Масюлис

Альгимантас Масюлис воплотил в жизнь множество ролей немецких офицеров в советском кино, и сделал это очень талантливо, но о его характере в жизни известно немногое.

Поистине всесоюзную славу артисту Альгиманасу Масюлису принесла кинокартина Щит и меч, которая вышла на советские экраны в 1968-м году. Его роль идейного нациста Вилли Шварцкопфа врезалась в зрительскую память ничуть не меньше, чем характеры положительных персонажей. А все потому, что сыграл он умного, коварного и жестокого офицера очень правдоподобно.

Это можно объяснить как незаурядным актерским талантом, так и личным опытом Альгимантаса. Во время фашистской оккупации Альгимантас был маленьким мальчиком, но хорошо запомнил манеру поведения немецких солдат и офицеров, самоуверенных и жестких.

Актеру удалось передать эту стать идеального нациста на экране настолько гениально, что вскоре за ним закрепилась репутация главного нациста Советского союза. Впоследствии режиссеры раз за разом стали предлагать ему играть именно беспринципных фашистов, что совершенно не радовало Альгимантаса.

В жизни этот человек был совершенно другим по характеру, и подобное восприятие его зрителем едва ли могло вызывать восторг. Те, кто работал с Альгимантасом Ионовичем, отмечали, что в этом человеке совершенно не самолюбования, он добрый, ответственный с очень романтической натурой. И он всегда мечтал о положительных ролях, в которых мог бы выразить эту сторону своей личности. К сожалению, сделать это в той мере, в которой ему бы хотелось, не получилось.

Альгимантас Масюлис в своей частной жизни был верным семьянином, очень самокритичным и требовательным в том, что касалось работы, и редко бывал доволен собой, как артистом. Он всегда стремился совершенствоваться, и сыграл на театральных подмостках более ста пятидесяти ролей, а количество киноработ тоже переваливает за сотню.

У Альгимантаса Масюлиса и его супруги было двое детей: мальчик и девочка. Дочь, когда выросла, решила посвятить свою профессиональную жизнь медицине, а вот сын по примеру отца пошел в искусство. Вместе с Альгимантасом они даже снимали документальное кино.

К большому сожалению для близких и зрителей Альгимантас Масюлис ушел из этой жизни в 2008-м году после продолжительной болезни. Артист знал о том, что его заболевание вылечить современная медицина не может, но все же не прекращал верить в лучшее и бороться за жизнь до самого конца.

В последние годы работать в кино и театре он уже не мог, но, к счастью, у него были любящие дети, которые поддерживали и помогали отцу до самого конца.