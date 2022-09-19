ВСУ открыли артиллерийский огонь по Еленовке

Украинские военные обстреляли из артиллерии снарядами натовского калибра посёлок городского типа Еленовку.

19 сентября пресс-служба СЦКК ДНР в своём Telegram-канале рассказала подписчикам об очередном обстреле украинскими военнослужащими посёлка городского типа Еленовка, печально известного массовой гибелью военнопленных после обстрела ВСУ местного изолятора в июле этого года.

В ведомстве рассказали, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров, являющимся стандартом НАТО, по направлению Новомихайловка – Еленовка.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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