Украинские военные обстреляли из артиллерии снарядами натовского калибра посёлок городского типа Еленовку.

19 сентября пресс-служба СЦКК ДНР в своём Telegram-канале рассказала подписчикам об очередном обстреле украинскими военнослужащими посёлка городского типа Еленовка, печально известного массовой гибелью военнопленных после обстрела ВСУ местного изолятора в июле этого года.

В ведомстве рассказали, что служащие Вооружённых сил Украины выпустили артиллерийских снаряда калибром 155 миллиметров, являющимся стандартом НАТО, по направлению Новомихайловка – Еленовка.