В Госдуме заявили о готовности избирательной системы ЛНР провести референдум
В Государственной думе РФ оценили готовность избирательной системы ЛНР к проведению референдума о вхождении в состав России.
19 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление заместителя главы комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктора Володацкого, сообщило о готовности избирательной системы ЛНР к проведению ожидаемого референдума.
Володацкий утверждает, что за полгода своего нахождения в Донбассе успел посетить многие населённые пункты Луганщины и ввиду чего убеждён, что избирательная система ЛНР уже с начала сентября на сто процентов готова к проведению легитимного референдума о вхождении республики в состав РФ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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