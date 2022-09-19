В Госдуме заявили о готовности избирательной системы ЛНР провести референдум

В Государственной думе РФ оценили готовность избирательной системы ЛНР к проведению референдума о вхождении в состав России.

19 сентября новостное агентство РИА, ссылаясь на заявление заместителя главы комитета Государственной думы РФ по делам СНГ Виктора Володацкого, сообщило о готовности избирательной системы ЛНР к проведению ожидаемого референдума.

Володацкий утверждает, что за полгода своего нахождения в Донбассе успел посетить многие населённые пункты Луганщины и ввиду чего убеждён, что избирательная система ЛНР уже с начала сентября на сто процентов готова к проведению легитимного референдума о вхождении республики в состав РФ.