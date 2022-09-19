В ЛНР и ДНР предложили немедленно провести референдум о вхождении в состав России

Общественные палаты ЛНР и ДНР предложили провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации.

Члены Общественных палат ЛНР и ДНР выступили с обращением о немедленном проведении референдума о вхождении республик в состав России.

"Все мы давно чувствуем, что Донбасс - это Россия. Мы воюем за это долгих восемь лет. Пора стереть несуществующие границы", — говорится в обращении.

РБК со ссылкой на свои источники сообщает о том, что в Москве планируют провести референдум о вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей в состав России до конца осени.