Елизавету II похоронили в королевском склепе в часовне Святого Георгия

Гроб с телом её Величества Елизаветы Второй погребён в королевском склепе в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

19 сентября декан Виндзора епископ Дэвид Коннер под пение хора провёл погребальную службу королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия, которая завершилась исполнением Государственного гимна.

После окончания панихиды гроб с телом её Величества Елизаветы Второй был захоронен вместе с её супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Мемориальной часовне короля Георга VI.