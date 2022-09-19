Елизавету II похоронили в королевском склепе в часовне Святого Георгия

Гроб с телом её Величества Елизаветы Второй погребён в королевском склепе в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

19 сентября декан Виндзора епископ Дэвид Коннер под пение хора провёл погребальную службу королевы Елизаветы II в часовне Святого Георгия, которая завершилась исполнением Государственного гимна.

После окончания панихиды гроб с телом её Величества Елизаветы Второй был захоронен вместе с её супругом герцогом Эдинбургским Филиппом в Мемориальной часовне короля Георга VI.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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