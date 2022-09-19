Немецкие депутаты отправятся с визитом в Россию и Донбасс

Депутаты немецкой партии АдГ намерены посетить Россию и Донбасс, чтобы проверить подлинность заявлений местных СМИ.

19 сентября пресс-служба немецкой партии «Альтернатива для Германии» сообщила, что депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд посетят с визитом Россию и республики Донбасса в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что основной целью визита представителей фракции АдГ является желание сформировать собственное мнение о ситуации на Донбассе из-за недоверия жителей Саксонии-Анхальт к местным СМИ, которые по мнению граждан небеспристрастно освещают ход спецоперации на Украине.