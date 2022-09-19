Немецкие депутаты отправятся с визитом в Россию и Донбасс
Депутаты немецкой партии АдГ намерены посетить Россию и Донбасс, чтобы проверить подлинность заявлений местных СМИ.
19 сентября пресс-служба немецкой партии «Альтернатива для Германии» сообщила, что депутаты ландтага федеральной земли Саксония-Анхальт Ханс-Томас Тильшнайдер и Даниэль Вальд посетят с визитом Россию и республики Донбасса в ближайшие несколько дней.
Отмечается, что основной целью визита представителей фракции АдГ является желание сформировать собственное мнение о ситуации на Донбассе из-за недоверия жителей Саксонии-Анхальт к местным СМИ, которые по мнению граждан небеспристрастно освещают ход спецоперации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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