В этом году освобождается "Китайский Франкенштейн", который посмел вмешаться в геном близнецов

Хе Цзянькуй был осужден на три года, его обвинили в проведении генетического эксперимента на живых людях.

Ученого назвали "Китайским Франкенштейном", потому что он пренебрег этическими нормами и возомнил себя "богом" - покусился на "святая святых" - геном человека.

Эксперимент проводился над двумя девочками-близнецами, их имена так и не стали достоянием общественности. Ученый также сумел удержать в тайне имена родителей близнецов.

Известно, что в ходе рискованного эксперимента у девочек появился врожденный иммунитет против ВИЧ, возникли и другие "отклонения". У "подопытных" заметны улучшения памяти, успеваемости, мозговых функций.

Опыт проводился с целью опробовать уникальную технологию CRISPR/Cas9, которая более известна как "генетические ножницы". Она позволяет ученым корректировать гены.

Эксперты утверждают, что эта технология в скором будущем поможет человечеству побороть деменцию, излечить болезнь Альцгеймера. Следующий шаг - обретение бессмертия...

Завотделом биоинформатики лаборатории генетики и эпигенетики медицинского института РУДН Дмитрий Чабанов:

"Очень часто значительная врожденная, генетическая составляющая есть в таких заболеваниях, как диабет, сердечно-сосудистые заболеваниях и других болезнях обмена веществ"

Разработчик проекта CRISPR/Cas9 Дженнифер Доудна:

"Я убеждена, что эта технология должна быть доступна всем людям, которые в ней нуждаются"

Есть основания предполагать, что освободившись, ученый из Китая продолжит наблюдение за близняшками и будет тщательно изучать происходящие с ними изменения.

Возможно, он даже сумеет найти ответ на вопрос, извечно мучающий людей - можно ли победить старость и жить вечно.