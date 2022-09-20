В этом году освобождается "Китайский Франкенштейн", который посмел вмешаться в геном близнецов
Хе Цзянькуй был осужден на три года, его обвинили в проведении генетического эксперимента на живых людях.
Ученого назвали "Китайским Франкенштейном", потому что он пренебрег этическими нормами и возомнил себя "богом" - покусился на "святая святых" - геном человека.
Эксперимент проводился над двумя девочками-близнецами, их имена так и не стали достоянием общественности. Ученый также сумел удержать в тайне имена родителей близнецов.
Известно, что в ходе рискованного эксперимента у девочек появился врожденный иммунитет против ВИЧ, возникли и другие "отклонения". У "подопытных" заметны улучшения памяти, успеваемости, мозговых функций.
Опыт проводился с целью опробовать уникальную технологию CRISPR/Cas9, которая более известна как "генетические ножницы". Она позволяет ученым корректировать гены.
Эксперты утверждают, что эта технология в скором будущем поможет человечеству побороть деменцию, излечить болезнь Альцгеймера. Следующий шаг - обретение бессмертия...
Завотделом биоинформатики лаборатории генетики и эпигенетики медицинского института РУДН Дмитрий Чабанов:
"Очень часто значительная врожденная, генетическая составляющая есть в таких заболеваниях, как диабет, сердечно-сосудистые заболеваниях и других болезнях обмена веществ"
Разработчик проекта CRISPR/Cas9 Дженнифер Доудна:
"Я убеждена, что эта технология должна быть доступна всем людям, которые в ней нуждаются"
Есть основания предполагать, что освободившись, ученый из Китая продолжит наблюдение за близняшками и будет тщательно изучать происходящие с ними изменения.
Возможно, он даже сумеет найти ответ на вопрос, извечно мучающий людей - можно ли победить старость и жить вечно.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Турция возмущена снятием американского эмбарго на поставки оружия Кипру
NYT: ВСУ несут тяжёлые потери на Донбассе и уступают территории России
Объединенные Арабские Эмираты готовы запустить свой первый луноход в ноябре
Накануне 70-летия президент РФ в отличной форме: секреты питания Владимира Путина