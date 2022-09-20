Эрдоган: Россия и Украина достигли нового соглашения по обмену пленными
Президент Турции Тайип Эрдоган утверждает, что Москва и Киев согласовали новый обмен военнопленными.
Утром 20 сентября турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что Россия и Украина провели новые закрытые переговоры, достигнув соглашения по обмену военнопленными. При этом Эрдоган отметил, что в рамках данного договора Москва и Киев обменяются 200 военными, захваченными противной стороной в ходе спецоперации.
Также Тайип Эрдоган подчеркнул, что на полях саммита ШОС в Узбекистане он поговорил с Владимиром Путиным и понял, что тот желает поскорее завершить спецоперацию.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Эрдоган: Россия и Украина достигли нового соглашения по обмену пленными
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