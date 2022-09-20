Эрдоган: Путин скоро завершит спецоперацию и вернёт Украине все земли
20 сентября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о желании Путина поскорее завершить украинский конфликт.
Во вторник утром турецкий президент Тайип Эрдоган сообщил, что в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане он смог пообщаться с Владимиром Путиным в приватном режиме. По словам Эрдогана, во время беседы Путин сообщил, что хотел бы поскорее завершить спецоперацию в Украине, окончив украинский кризис.
Также Тайип Эрдоган уверен, что в конце специальной военной операции армии РФ Москва вернёт под контроль Киева все украинские земли, перешедшие под российский контроль после 24 февраля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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