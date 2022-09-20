Глава МВД Польши подписал распоряжение об ограничении въезда россиян в страну
Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский подписал распоряжение, ужесточающее ограничение на въезд в Польшу для граждан России, сказал PAP.
"Это результат совместных договоренностей между Польшей, Эстонией, Литвой и Латвией", - сказал глава министерства.
Ограничения распространяются на въезд для граждан России, имеющих краткосрочные шенгенские визы, оформленные для туризма и отдыха. Существуют также исключения, когда ограничения не распространяются, в частности, на посещения в гуманитарных целях и на въезд политически преследуемых лиц.
"Эти ограничения не представляют собой полный запрет на въезд, и будут сохранены взаимно согласованные обоснованные исключения для диссидентов, "гуманитарных" лиц, членов семей, владельцев видов на жительство, чтобы облегчить перевозку товаров и транспортные услуги, дипломатические миссии и облегчение транзита, принимая во внимание согласованные Сторонами заявления о необходимости дальнейшей поддержки противников режима Президента Российской Федерации и предоставления им возможности покинуть территорию Российской Федерации. В проекте учтены данные выводы", — говорится в обосновании проекта постановления, который был опубликован в понедельник, 19 сентября на сайте Центра законодательства при правительстве.
Заместитель министра внутренних дел и администрации Бартош Гродецки сообщил PAP, что ограничения в отношении россиян будут действовать на всех пунктах пересечения границы, а с 26 сентября также в аэропортах и морских портах.
Опубликовано: Николай Скира
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