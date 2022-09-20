Кадыров: новая группа добровольцев выехала из Грозного в Донбасс
Рамзан Кадыров сообщил, что новые российские добровольцы отправлены на Донбасс из столицы Чечни.
20 сентября глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что из Грозного на Донбасс отправлена новая группа добровольцев для принятия участия в специальной военной операции армии РФ. По словам Кадырова, добровольцы прошли обучение в Российском университете спецназа.
Рамзан Кадыров уверяет, что все, кто учился в данном университете, отлично подготовлены лучшими российскими инструкторами и готовы выполнять задачи, поставленные верховным главнокомандующим.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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