Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Британская королева Елизавета II была похоронена в фамильной часовне своего отца Георга VI.
Накануне в Лондоне прошли похороны британской королевы Елизаветы второй, которая в соответствии с её завещанием, была похоронена в Винздорском замке, в часовне своего отца Георга VI. Сначала состоялась публичная церемония похорон, однако позднее похороны были переведены в частный режим, на котором присутствовали только члены королевской семьи.
Примечательно, что администрация Лондона не пригласила на похороны королевы представителей от Беларуси, России и Мьянмы, но пригласила посла Ирана.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
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