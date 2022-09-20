Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке

Британская королева Елизавета II была похоронена в фамильной часовне своего отца Георга VI.

Накануне в Лондоне прошли похороны британской королевы Елизаветы второй, которая в соответствии с её завещанием, была похоронена в Винздорском замке, в часовне своего отца Георга VI. Сначала состоялась публичная церемония похорон, однако позднее похороны были переведены в частный режим, на котором присутствовали только члены королевской семьи.

Примечательно, что администрация Лондона не пригласила на похороны королевы представителей от Беларуси, России и Мьянмы, но пригласила посла Ирана.